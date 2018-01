Genk - De mensen van een kermisattractie stelden vrijdagavond vast dat onbekenden geld uit hun kassa konden stelen. De vaststellingen gebeurden in de Rootenstraat in Genk. Eveneens op vrijdag konden inbrekers in de Europalaan toeslaan. Ze drongen een huis binnen en gingen aan de haal met een bankkaart, identiteitskaart en geld. Bewoners van een huis in de Sleeuwstraat stelden zondag dan weer vast dat inbrekers bij hen juwelen buitmaakten. (ppn)