Twee inbraken gemeld

Hasselt - Onbekenden braken de deur van een pand in de Maastrichterstraat in Hasselt open en maakten een som geld buit. Hetzelfde gebeurde in de Minderbroedersstraat . Ook hier werd een pand doorzocht en geld buitgemaakt. Het eerste feit gebeurde tussen zaterdag en dinsdag en de tweede melding kwam dinsdag om 11.30 uur binnen. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk dezelfde daders probeerden namelijk in te breken in panden in de Dorpsstraat, Persoonstraat, Demerstraat, Maastrichterstraat en Badderijstraat, maar raakten nergens binnen. (ppn)