Maaseik - Drie tieners werden woensdag om 16.50 uur betrapt toen ze in de Carrefour aan de Burgemeester Philipslaan in Maaseik voor 11 euro goederen wilden stelen. Een van de jongeren was overigens in het bezit van een powerbank die een dag eerder uit het Kruidvat was verdwenen. De agenten stelden een pv op en lichtten de ouders in. (ppn)