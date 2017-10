Lommel - Op het industrieterrein Balendijk kregen woensdag in de vroege ochtend vier bedrijven ongewenst bezoek over de vloer. De daders gingen nog al bruusk te werk en konden werkmateriaal en geld buitmaken. De laatste inbraak werd rond 4.10 uur gepleegd. De politie is nu op zoek naar mensen die iets verdachts gezien of gehoord hebben. Zij kunnen bellen naar 011/39.98.99. (ppn)