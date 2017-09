Genk - De politie Carma voerde woensdag tussen 6 en 14.30 uur controles uit op zwaar vervoer. Ze stelden zich op aan het kruispunt van de Henry Fordlaan en de Westerring en controleerden 23 vrachtwagens. Elf van hen waren in overtreding en in totaal werd 3.836 euro aan boetes geïnd. Nog in Genk is woensdagnamiddag gecontroleerd op overlast en het verkeer in de wijken in Waterschei, Sledderlo en Winterslag. Ze stelden 12 verkeersovertredingen vast en er was 1 pv voor cannabisbezit. (ppn)