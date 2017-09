Inbraken en diefstallen gemeld

Hasselt - Onbekenden stalen woensdag overdag twee fietsen uit een garagebox in de Anne Ruttenstraat in Hasselt. Aan de Hoogbrugkaai verdwenen dan weer motoren en bootonderdelen. Deze diefstal werd donderdag om 9.15 uur vastgesteld. Anderhalf uur later moest de politie naar de vaststellingen van een inbraak op de Runkstersteenweg. Of er ook iets uit de woning werd gehaald is nog niet duidelijk. Tot slot forceerden onbekenden de deur van een appartement in de Cellebroedersstraat. De buit is niet bekend. (ppn)