Hasselt - Twee fietsers hielden dinsdag lichte verwondingen over aan een botsing in de Demerstraat in Hasselt. Dat gebeurde om 6 uur en de slachtoffers zijn Filip B. (57) uit Hasselt en Marc C. (56) uit Alken. Fietser Rudi V. (64) uit Hasselt raakte dinsdag om 8.30 uur lichtgewond bij een aanrijding met een auto op de Maastrichtersteenweg. (ppn)