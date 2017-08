Sint-Truiden - Tussen zaterdag 17 en maandag 7.30 uur gebeurden vier inbraken in Sint-Truiden. Bij een inbraak op de Lichtenberglaan verdween gereedschap, de buit van een woninginbraak op de Hasseltsesteenweg is nog niet bekend en in de Rellestraat werd geld uit een gebouw meegenomen. Tot slot was er nog de diefstal van een voertuig op Schurhoven. De politie onderzoekt de zaak. (ppn)