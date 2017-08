Tongeren / Bilzen - Dieven gingen aan de haal met tien buxussen die in een voortuin in de Beversstraat in Tongeren stonden. De buxus werd samen met de pot waar ze in stonden gestolen. Ook in Kleine-Spouwen gebeurde een gelijkaardige diefstal. Langs de Riemsterweg verdwenen twee terracotta potten met buxus erin. (ppn)