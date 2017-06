Maaseik - De politie vond maandag rond 17 uur in de Volmolenstraat in Opoeteren een hele hoop rommel en hoeveelheid lege blikjes terug die daar werden achtergelaten. Tussen het afval lagen eveneens documenten van een vrouw uit de straat. Die verklaarde dat ze deze verloren was, maar ze kreeg toch een GAS-boete. (ppn)