Beringen - Een automobilist reed zaterdag om 6.15 uur tegen een verlichtingspaal op de Koolmijnlaan in Beringen. Bij dat ongeval raakte de man (23) uit Leopoldsburg gewond. Hij had een polsbreuk en moest naar het ziekenhuis. Een kind van 8 jaar uit de gemeente liep zaterdag om 13 uur lichte verwondingen op bij een aanrijding in de Leysestraat in Beverlo. Dat gebeurde tijdens het oversteken van de weg. (ppn)