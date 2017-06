Hasselt - Inbrekers sloegen toe in de Rootstraat in Hasselt waar ze een raam van een huis openbraken. Dat stelden de bewoners donderdag om 20 uur vast, maar de buit is nog niet bekend. Ook op de Kunstlaan werd ingebroken. De politie kreeg de melding vrijdag om 7 uur binnen. De daders stalen een geldsom. Bij een derde inbraak, ditmaal op het Sint-Katarinaplein, betraden onbekenden de kelder. Of ze iets konden stelen is niet bekend. De melding dateert van vrijdag 7.15 uur. (ppn)