Hasselt - Drie fietsers kwamen vrijdag om 12.45 uur met elkaar in aanrijding op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt. Daarbij raakte een fietser lichtgewond. Motorfietser Bert H. (34) uit Houthalen-Helchteren hield vrijdag om 14 uur lichte verwondingen over aan een botsing met een auto op de Thonissenlaan in Hasselt. (ppn)