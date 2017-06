Beringen - I.K. (13) uit Beringen hield woensdag om 12.40 uur lichte verwondingen over aan een aanrijding met een wagen in de Motstraat in Beringen. De tiener was even daarvoor uit de bus gestapt en wilde voor de bus de straat oversteken toen hij door een auto die een inhaalmanoeuvre uitvoerde werd aangereden. De ambulanciers brachten hem over naar het ziekenhuis. (ppn)