Bilzen - Bij een aanrijding met een wagen aan de toegangsweg van de Aldi in de Tongersestraat in Bilzen raakte een bromfietser maandag rond 12.15 uur lichtgewond. Een verpleegster die in de buurt was verleende de eerste zorgen waarna een ambulance ter plaatse kwam. Zij brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis van Tongeren.