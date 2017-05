Lanaken - Bewoners van een appartement in de Molenweidestraat stelden zaterdag een inbraak vast die tussen 26 en 28 april moet gebeurd zijn. De onbekende daders gingen aan de haal met een spelconsole en spelletjes. Zondag was er een inbraak in de Kiezelweg. De dader stichtten enkel wanorde. Buit was er niet. Tot slot kreeg de politie maandag een inbraak binnen van de 2e Carabinierslaan in Veldwezelt. Dat moet tussen zondag 14 en 23.30 uur gebeurd zijn. Er verdwenen juwelen en geld. (ppn)