Heusden-Zolder - De politie kreeg zaterdag meerdere meldingen binnen van inbraken in Heusden-Zolder. Zo konden onbekenden in de vroege ochtend via het boren van een gaatje in een raam een huis in de Slagmolenstraat betreden. Ze doorzochten de benedenverdieping en namen onder meer een microgolf en schoenen mee. Een deel van de buit lieten ze in de tuin achter. Ook in de Abdijstraat werd ingebroken. De bewoners stelden om 6 uur vast dat hun auto gestolen werd. Ook hier ging het om gaatjesboorders die naast de wagen met autosleutels nog een iPad konden buitmaken. (ppn)