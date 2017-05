Hasselt - Onbekenden braken vrijdagavond in naast de Kempische Steenweg in Hasselt. Het ging om een pand en de buit is nog niet bekend. Het feit werd om 23.15 uur gemeld. Nog in Hasselt, in de Zandstraat, kreeg de politie maandag om 8 uur een melding van een inbraak binnen. Hier werd opnieuw de deur van een gebouw opengebroken en is de buit evenmin bekend. (ppn)