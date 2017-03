Hasselt - Onbekenden konden dinsdag een huis in de Diestersteenweg in Kermt binnendringen. Dat stelden de inwoners om 17.50 uur vast. De daders stalen juwelen en elektronisch materiaal. Op de Herkenrodesingel in Hasselt pleegden onbekenden woensdag dan weer een inbraak in een handelspand via een raam aan de achterzijde. De daders braken nog een binnendeur open, maar het is niet duidelijk wat er weg is. Ze sloegen op de vlucht omdat het alarm afging. Dat was om 4.45 uur. (ppn)