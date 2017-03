Genk / Houthalen-Helchteren - De politie organiseerde dinsdag tussen 7 en 12 uur een verkeersactie in de Woudstraat in Genk en de Weg naar Zwartberg in Houthalen. Van de 65 gecontroleerde voertuigen waren twaalf wagens niet in orde. Zo kreeg een bestuurder met voorlopig rijbewijs een pv omdat hij zonder begeleider reed. (ppn)