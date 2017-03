Maaseik - Zowel in de Dornestraat in Dorne als de Hepperstraat in Maaseik zorgden de windstoten donderdag voor gevaarlijke toestanden. In Dorne moest de brandweer enkele omgewaaide bomen van de baan ruimen en in de Hepperstraat barstte een venster op de eerste verdieping van een gebouw. Er was niet onmiddellijk gevaar, maar de politie raadde toch aan om het glas te vervangen. (ppn)