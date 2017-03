Lanaken - Onbekenden stalen twee damesfietsen, een herenfiets en drie kinderfietsen bij een inbraak in een garage in de Schipperstraat in Lanaken. De diefstal werd dinsdag om 12.50 uur opgemerkt. De daders braken de garagepoort open. Diezelfde dag, om 17 uur, werd een woninginbraak in Kerkveld vastgesteld. Hier verdwenen twee kranen en een gasboiler. (ppn)