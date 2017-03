Hasselt - Onbekenden probeerden dinsdag om 16.30 uur een deur van een huis in de Colemontstraat in Stokrooie open te breken, maar ze werden vermoedelijk opgeschrokken door de bewoner waarna ze op de vlucht sloegen. Bij een inbraak woensdagochtend op het Leopoldplein in Hasselt-centrum konden de daders wel juwelen stelen. De feiten werden om 8.30 uur vastgesteld. (ppn)