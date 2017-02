Genk / Houthalen-Helchteren - De politie voerde voorbije weekend controles uit in vijf wijken en vijf cafés in Houthalen-Helchteren en Genk. Op meerdere plaatsen namen ze beperkte hoeveelheden hasj, speed, cocaïne en doping in beslag. In een van de cafés stelden ze zwartwerk vast en bij een ander café kreeg een klant een GAS-boete voor urineren in het openbaar. (ppn)