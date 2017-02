Twee inbraken vastgesteld

Tessenderlo - De politie stelde vrijdagavond twee inbraken vast in Tessenderlo. De eerste melding kwam om 19.30 uur binnen. In de Diesterstraat waren onbekenden via een plat dak aan de achtergevel een huis binnengedrongen. De buit is onbekend, maar alles werd wel doorzocht. Om 20.40 uur kwam een inbraakmelding uit Paddenhoek binnen. Via de deur van de veranda kon de daders binnendringen, maar ze maakten veel lawaai waardoor ze de bewoners die thuis waren hadden opgeschrikt. De inbrekers sloegen vervolgens zonder buit op de vlucht. (ppn)