Kortessem - Bij de politie kwam vrijdag om 20.45 uur een melding binnen van een inbraak in de Helstraat in Kortessem. Of de daders ook iets konden buitmaken is niet bekend. Hetzelfde gebeurde zaterdag in de Omstraat. Daar stelden de bewoners om 23 uur vast dat onbekenden het huis konden doorzoeken en een geldsom stelen. (ppn)