Inbraken in Hasselt

Hasselt - Bij de politie kwam zondag om 12 uur een melding binnen van een inbraak in een leegstaand huis in de Overdemerstraat in Hasselt. Voorbije weekend gebeurden nog vier andere inbraken. Het begon vrijdagavond met een melding van een woninginbraak op de Kasteellaan. Het feit werd om 20.15 uur gemeld en het is niet duidelijk of er iets weg is. Zaterdag werd drie keer toegeslagen. Onbekenden doorzochten een gebouw in de Sint-Lambrechts-Herkstraat na een inbraak via een van de lokalen. De buit is niet bekend. Bij een inbraak in een gebouw op de Hentjenslaan werd niets ontvreemd, maar in de Crutzenstraat was het wel prijs. Daar verdwenen juwelen en geld. (ppn)