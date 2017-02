Houthalen-Helchteren - Fietser Edgard P. (76) raakte zaterdag om 13.30 uur ernstig gewond bij een ongeval op het John Cuppensplein in Houthalen. Het ging om een aanrijding waar ook een wagen bij betrokken was. Een ziekenwagen kwam ter plaatse. Ze brachten de zeventiger in kritieke toestand over naar het ziekenhuis, maar het levensgevaar is intussen geweken. (ppn)