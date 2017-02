Inbraken in Genk

Genk - Dieven stalen in de nacht van vrijdag op zaterdag een hoeveelheid koper uit een leegstaand gebouw op de Henry Fordlaan in Genk. Bij een inbraak zondag in de Reinpadstraat in Bret gingen dieven met juwelen aan de haal. Ook bewoners uit Nieuwland in Dinsel kregen zondag ongewenst bezoek. Daar konden de daders een laptop, juwelen en geld stelen. Inbrekers sloegen hun slag in de Gouverneur Alex. Galopinstraat in Winterslag waar ze in het jeugdhuis geld uit het kluisje konden halen. De vaststellingen gebeurden maandag. Uit een gemeenschappelijke garage van een appartementsgebouw in de Grotestraat in de wijk Eik konden onbekenden twee hardboard platen stelen. De melding kwam maandag bij de politie binnen. (ppn)