Alken - Inbrekers drongen vrijdag een huis in de Pleinstraat in Wolfe binnen. Of ze iets konden buitmaken is niet duidelijk. De melding kwam om 12 uur bij de politie binnen. Anderhalf uur later werd er nog een inbraak in Alken vastgesteld, dit keer in de Moggeweidestraat. Ook hier is de buit niet bekend. (ppn)