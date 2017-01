Diefstallen in Riemst

Riemst - Onbekenden forceerden een raam van de achtergevel van een huis Op de Dries in Bolder. Dat gebeurde maandagochtend. Het is niet bekend of ze ook iets buitmaakten. Bij de politie kwam maandag om 3.50 uur een melding van een inbraak in een kebabzaak in de Maastrichtersteenweg. De daders braken via de achterzijde in en stalen een kluis. Dieven stalen voorbije weekend twee autobatterijen op de werf van de wegenwerken aan het op- en afrittencomplex bij de rotonde van de Tongersesteenweg in Riemst. Dat werd maandag vastgesteld. (ppn)