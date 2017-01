Genk - De politie stelde vrijdag een inbraak vast in een huis in de Bonderstraat in Gelieren. Daar verdween een horloge. In de wijk Dinsel stalen onbekenden uit een woning in opbouw elektrische materialen. Dat werd zaterdagochtend vastgesteld. Op de Muggenberg konden inbrekers dan weer een laptop, gsm en rookwaren uit een huis stelen terwijl zondag bij een inbraak in de Kleine Hostartstraat drie tv’s, evenveel spelconsoles en elektrisch werkmateriaal werd meegenomen. (ppn)