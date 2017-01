Genk - Dieven hebben dinsdagochtend ingebroken in een bedrijf op de Winterbeeklaan in Teiserik. Er verdween cash geld. (ppn) Op een werf in de Oude Hostartstraat in Klein-Hostart stelden ze dinsdag vast dat onbekenden een hoeveelheid bouwmateriaal konden stelen. Op een bouwwerf op de Geleenlaan werd dan weer brandstof uit een brandstoftank gestolen.