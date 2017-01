Maasmechelen - Twee auto’s botsten dinsdag rond 8.10 uur in de Steenweg naar As in Maasmechelen. Bij dat ongeval ter hoogte van de firma Gubbels ging een van de voertuigen van de baan en kwam tegen een elektriciteitspaal tot stilstand. Gewonden vielen er niet, maar er was wel lange tijd verkeershinder omdat Infrax de afgebroken paal, die over de auto helde, te vervangen. (ppn)