Informatieavond inloophuis ‘Vergeet-mij-nietje’ voor kankerpatiënten

Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - Na het Huis Erika Thijs in Hasselt krijgt onze provincie er binnenkort een tweede ‘inloophuis’ bij voor mensen die met kanker geconfronteerd worden, en hun omgeving.

Dat komt er in Bree, waar initiatiefnemer Andy Vrolijkx -met steun van het stadsbestuur- nog voor de zomer op De Houborn de deuren van ‘Het Vergeet-mij-nietje’ gaat openen. Vrolijkx: “We zijn nog op zoek naar mensen die mee in het bestuur willen zitten. Bijvoorbeeld personen uit de financiële wereld om een goede structuur uit te zetten, professionals uit de zorgsector, maar evengoed mensen zonder specifieke ervaring die het project een warm hart toedragen. En dan zoeken we ook vrijwilligers om de dagelijkse werking te ondersteunen. Alle vrijwilligers krijgen trouwens een opleiding van Kom Op Tegen Kanker”. Men organiseert een informatieavond over dit project op woensdag 28 maart om 20 uur in de Kim Clijsterszaal van het stadhuis in Bree. Info: andyvrolijkx@hotmail.com.