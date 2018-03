'Back On Stage' blijft rocken voor plaatselijke goede doelen

Bree - Het gezelschap ‘Back on stage’ is een vereniging van enkele muziekliefhebbers uit Bree en omgeving die vooral de muziek uit de jaren 60, 70 en 80 wil promoten. Vanavond en morgenavond organiseren ze alweer voor het vijftiende jaar op rij een aantal concerten van ‘tributebands’. De opbrengst gaat traditiegetrouw naar een goed doel in de regio Noord-Limburg.

“In 2003 begonnen we met de organisatie van een kleinschalig concert met tributebands,” vertelt voorzitter Jean Voortmans van Back On Stage. “Onze formule had echter zo veel succes, dat we na twee edities in de grote zaal op de Boneput naar het Itterdal in Opitter moesten uitwijken. In 2013 vierden we het 10-jarig bestaan van onze vereniging: voor de gelegenheid organiseerden we een tweedaags festival met tributebands in de sporthal langs de Sportlaan. Deze formule sloeg in die mate aan, dat het vanaf toen een jaarlijkse gewoonte geworden is. Er zijn ook veel voordelen aan verbonden: we kunnen ruimer en desgewenst telkens voor een bepaald doelpubliek programmeren. Ook op organisatorisch en logistiek vlak zit je ook goed: het maakt niet uit of je de hele accommodatie voor één enkele avond of voor twee opeenvolgende avonden moet opbouwen."

Goede doelen

De rockconcerten van Back on Stage hebben echter ook een sociale dimensie: de opbrengst gaat steevast naar een goed doel uit de regio. “In totaal hebben we de afgelopen jaren al 81.100 euro kunnen wegschenken”, aldus Jean. “De editie van vorig jaar bracht maar liefst 9.000 euro in het laatje. Daar kan je een beginnende vereniging al een mooi cadeautje mee doen. Dit jaar kozen we als goede doelen voor het zopas opgerichte inloophuis Hedera Helix voor mensen met psychische problemen of een verslaving in de oude dekenij en het Jeugdzorgcentrum Kajo dat momenteel op het Graevenveld in Beek wordt gebouwd." Vanavond, vrijdag 23 maart, vanaf 20 uur en op zaterdag 24 maart vanaf 17.30 uur staan tributebands van onder meer The Kinks, Golden Earring en Bryan Adams op het programma in de sporthal langs de Sportlaan. Alle info: www.backonstage.be.