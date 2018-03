Breese Wereldwinkel op eigen benen

Bree - Na eerst 10 jaar lang deel uitgemaakt te hebben van de Oxfam Wereldwinkel Overpelt is de Breese vestiging van de Wereldwinkel op de Markt nu een zelfstandige vzw geworden.

Voorzitter Erik Ceyssens: “We zijn heel trots dat we deze stap kunnen zetten. Momenteel kunnen we beroep doen op een 15-tal trouwe vrijwilligers die de winkel uitbaten en tegelijk het verhaal van eerlijke handel uitdragen. Samen met het stadsbestuur, dat deze locatie ter beschikking stelt, willen we van Bree een FairTrade-gemeente maken. Hiervoor werden reeds stappen gezet.” Wie wil meewerken aan dit project, mag vrijblijvend langs komen in de winkel of bellen naar het nummer 089/84.85.67.