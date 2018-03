Agnetencollege zet vandaag de deuren open

Peer / Meeuwen-Gruitrode - Ouders van kinderen die op het zesde leerjaar zitten, beginnen in deze tijd van het jaar alweer uit te kijken naar een ‘grote’ school om in september aan hun middelbaar onderwijs beginnen. Voor veel gezinnen een hele klus, maar de meeste scholen presenteren zich aan de hand van een opendeurdag.

In Noord-Limburg bijt het Agnetencollege de spits af. Vandaag, van 13.30 uur tot 18 uur, presenteert de school haar werking aan het grote publiek. Directeur Lisette Loos en adjunct Natasja Van Eygen: “Ervaar de warme sfeer die in onze school heerst en maak kennis met al onze studierichtingen en activiteiten: je krijgt dus ook informatie over onze buitenschoolse activiteiten, de buitenlandse reizen, de middagactiviteiten en de schoolsporten. De grote sterkte van onze opendeurdag is dat de leerkrachten en andere personeelsleden van de school de bezoekers in kleine groepjes rondleiden. Op die manier kunnen alle vragen beantwoord worden en kunnen de kinderen van het basisonderwijs in hun eigen tempo met de ‘grote school’ kennismaken. Let wel op: inschrijven kan vandaag nog niet. Meer informatie hierover vind je op onze website.” Opendeurdag op zondag 18 maart van 13.30 tot 18 uur, Collegelaan 24. Info: www.agnetencollege.be.