Stoepluipers blikken terug op ‘perfecte stoet’

Bree - Niets dan tevreden gezichten bij de Stoepluipers na de doortocht van hun Lichthalfvastenstoet. Prima weer, een massa volk en 63 feeërieke groepen of wagens zorgden voor een mooi spektakel langs een helemaal verduisterd parcours doorheen het stadscentrum en ’t Stift.

President Jean-Paul Box van de Stoepluipers: “We hebben het evenement perfect voorbereid: alle mogelijke obstakels werden weggenomen en de stoet verliep dan ook zonder ook maar één enkele opstopping. Niet alleen de 1465 deelnemers aan de stoet, maar ook de meer dan 15.000 toeschouwers hebben zich kostelijk vermaakt. Voor ons was dit een perfecte stoet! Na de doortocht van de groepen beleefden we een fantastisch volksfeest in de tenten op het Vrijthof.” In de stoet speelden de Breese groepen eens te meer een hoofdrol: de dames van de Stoepluipers presenteerden zich als matrozen, De Baggevajers dolden als Romeinen door de ‘Breese Bagge Arena’, de Inkbi-jgels en Croone Craene ‘vlogen erin’, de gasten van Optima waren op zoek naar Nemo en De Blikskes waagden zich op het kunstgras van de nieuwe fusievoetbalploeg in Beek. “Volgens mensen die de stoet al decennia volgen, was de wagen rond het thema ‘kermis’ van het stadsjeugdprinsenpaar Daan II en Lobke de mooiste constructie in jaren”, besluit Box.