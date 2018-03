Inloophuis voor kankerpatiënten en hun omgeving in Bree

Meeuwen-Gruitrode / Bree / Peer - Na het Huis Erika Thijs in Hasselt krijgt onze provincie er binnenkort een tweede ‘inloophuis’ bij voor mensen die met kanker geconfronteerd worden. Dat komt er in Bree, waar initiatiefnemer Andy Vrolijkx -met steun van het stadsbestuur- nog voor de zomer op De Houborn de deuren van ‘Het Vergeet-mij-nietje’ gaat openen.

Breeënaar Andy Vrolijks is al een tijdje actief bij de vereniging Levensloop, een onderdeel van de Stichting Tegen Kanker. Vorig jaar werd hij ambassadeur van Levensloop: dat betekent dat hij mee verantwoordelijk is voor de organisatie van allerlei evenementen om geld voor de Stichting Tegen Kanker in te zamelen. Ook beroepshalve is Vrolijks als verpleegkundige actief in de gezondheidszorg. “Vier jaar geleden werden mijn familie en ikzelf ook geconfronteerd met kanker”, vertelt Andy. “Mijn moeder overleed toen aan de gevolgen van deze vreselijke ziekte, twee dagen voor mijn dochtertje geboren werd. Dat heeft me erg aangegrepen: ik ging een tijdje later actief meedoen aan acties van Levensloop en nam stilaan meer verantwoordelijkheid. Toen ik vorig jaar ambassadeur van Levensloop werd, vroeg ik me af of er hier bij ons in de buurt ook een inloophuis voor mensen die met kanker geconfronteerd worden, bestaat. Dat bleek dus niet zo te zijn: alleen in Hasselt is er het Huis Erika Thijs. Dat verbaasde me eigenlijk: in Nederlands Limburg, waar ik werk, is er in elke grotere stad wel een inloophuis. De mensen hier hebben daar ook recht op, vond ik. Meteen contacteerde ik burgemeester Liesbeth Van der Auwera om te bekijken of er hier in Bree een accommodatie was die we mochten gebruiken. Ze was meteen mee en bood ons het gemeenschapscentrum op De Houborn aan.”

Maatjesgroepen

In dat centrum wil Vrolijkx dus vanaf juni met het inloophuis ‘Het Vergeet-mij-nietje’ beginnen. “Dat wordt op een eerste plaats een plek waar kankerpatiënten, hun familie, naasten of nabestaanden en omgeving een luisterend oor vinden”, legt Andy uit. “We streven naar een zo laag mogelijke drempel: een bezoekje is altijd volledig vrijblijvend. Mensen die dat willen, kunnen aansluiten bij verschillende zogenaamde ‘maatjesgroepen’. Zo zal er zeker een maatjesgroep rond borstkanker opgericht worden: daar kan je dan ervaringen uitwisselen en steun vinden. We gaan er ook informatieavonden en vormingen organiseren.”

Vrijwilligers

Om de werking van het inloophuis op poten te zetten, is de initiatiefnemer op zoek naar heel wat helpende handen. Vrolijkx: “Ik ben nog op zoek naar mensen die mee in het bestuur willen zitten. Bijvoorbeeld personen uit de financiële wereld om een goede structuur uit te zetten, professionals uit de zorgsector, maar evengoed mensen zonder specifieke ervaring die het project een warm hart toedragen. En dan zoeken we ook vrijwilligers om de dagelijkse werking te ondersteunen: we willen in de beginfase, zo vanaf deze zomer, toch al minstens een paar halve dagen per week beschikbaar zijn. Alle vrijwilligers krijgen trouwens een opleiding van Kom Op Tegen Kanker. Binnenkort organiseren we trouwens een informatieavond rond het project, maar de precieze datum staat nog niet vast” Mensen die interesse hebben om mee te werken aan het project, kunnen zich wel al melden via de Facebookpagina Inloophuis Vergeet-mij-nietje of een mailtje sturen naar andyvrolijkx@hotmail.com.