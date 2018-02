Bree - De Kwaartjeslummels hebben hun culturele aanmoedigingsprijs ‘Het Guiwe Kwaartje’ dit jaar toegekend aan hun vorst Gerard Segers.

“Gerard maakt zich al 40 jaar lang verdienstelijk voor het culturele leven in Bree,” aldus Leike Peeters. “Hij begon destijds als adjudant van prins Lou I en was van jarenlang onze voorzitter. Als muzikant bij de Vlégeband is hij nog altijd enthousiast bezig met carnaval: het is zijn lust en zijn leven.”