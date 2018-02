Breeënaren maken opvolger van ‘Oliver Twist’

Bree - De opvoering van de Breese versie van ‘Oliver Twist’, met 95 acteurs, zangers, dansers en jonge figuranten uit heel Noord-Limburg, zorgde afgelopen voorjaar voor een stormloop op de negen voorstellingen in de Breughelzaal. “Dit succes kon uiteraard niet zonder gevolg blijven”, aldus regisseur Serge Dessers.

Breeënaar Serge Dessers heeft heel wat musicalervaring: zo speelde hij onder meer Mr. d’Oncre in The Beaty and the Beast en Pontius Pilatus in de rockmusical Jesus Christ Superstar op nationale en internationale podia. “Dit keer wagen we ons met ‘The Sound of Music’ aan de familiemusical bij uitstek”, vertelt Dessers. “We gaan weer zoveel mogelijk rollen invullen met lokaal talent en daarom organiseren we enkele audities. Ook de begeleiding is van onder de kerktoren: Bart Claus heeft de muzikale leiding en Lieve Pinxten doet de zangcoaching. Isabelle Casters en Sofie Nouwkens nemen de choreografie op zich. Ondertussen zijn de audities alweer achter de rug en kan men verder aan de slag.