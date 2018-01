Bree - In het cultuurcentrum werden vrijwilligers Magda, Wies, Mathieu en Cynthia in de spotlights gezet omdat ze zich al 10 jaar lang onbaatzuchtig inzetten om het de bezoekers van de Breughelzaal zo aangenaam mogelijk te maken.

. “We hebben allemaal zowat onze eigen motivatie om vrijwilligerswerk te doen, maar het feit dat we een stuk van onze vrije tijd nuttig kunnen besteden in een aangename culturele sfeer tussen de mensen, is toch wel een constante”, luidt het.