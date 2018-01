Noord-Limburgse vakantiebeurs

Bree - Beurs met ook aandacht voor ‘Wonderlijk Lekker Limburg’ in De Posthoorn in Hamont-Achel

“We presenteren een gezellige vakantiebeurs heeft met een heel gevarieerd aanbod met zo’n 125 exposanten”, aldus Antoon Duisters van Pasar Hamont-Achel. “Pasar Limburg staat met ‘Wonderlijk Lekker Limburg’ klaar om jullie te laten kennismaken met hun nieuwe activiteiten omtrent streekproducten en erfgoed. De standhouders bestrijken een flink deel van Europa. Campings, familiehotels en B&B’s zijn goed vertegenwoordigd; onder meer met enkele winnaars van Met Vier In Bed.” Vandaag nog tot 17.30 uur in de Posthoorn in Hamont-Achel.