Pas geplante zomereiken ten prooi aan vandalisme

Bree - De leden van Natuurpunt Bree en de Rotaryclub Bree-Bocholt staan voor een raadsel: de inlandse zomereiken die ze anderhalve maand geleden aanplantten langs de Mariahofstraat in deelgemeente Beek, vallen ten prooi aan vandalisme. Tijdens twee nachten werden nu al 15 van de 25 bomen vernield.

Op een zaterdagmiddag half november waren de leden van serviceclub Rotary Bree-Bocholt druk in de weer met het aanplanten van inlandse zomereiken langs de Mariahofstraat in het landelijke Beek. “Op wereldwijd niveau heeft onze vereniging zich ertoe verbonden om voor elk lid een boom te planten”, aldus voorzitter Jan Denissen van de Rotary. “Daar doen wij uiteraard graag aan mee, want de uitstoot van CO2 moet naar beneden. Het is dan ook volledig onbegrijpelijk dat dit nu gebeurt. Wie heeft er nu iets aan om deze boompjes te vernielen? Wij staan voor een raadsel. Nu, we hebben hier ongeveer 1.000 euro aan besteed en de bomen weden geschonken aan de stad. Ze staan trouwens op het openbaar domein. Het is dus niet aan ons om aangifte te doen bij de politie, maar we hebben de stad wel reeds uitgebreid gedocumenteerd over de vernielingen.”

Gepande actie

Ook René Moors van Natuurpunt Bree zit met de handen in het haar. “We hebben samen met de mensen van de stad de locatie voor het aanplanten van de zomereiken uitgekozen”, aldus René. “Deze bomen staan hier niemand in de weg en zijn een aanwinst voor het landschap. Tijdens de nacht van oud naar nieuw werden drie bomen afgeknapt. Toen gingen we er nog vanuit dat de wind de oorzaak zou kunnen zijn. Tijdens de stormnacht van afgelopen dinsdag op woensdag sneuvelde er echter geen enkele boom, maar deze morgen (donderdagochtend, nvdr) na een relatief windstille nacht, stelden we vast dat er weer 12 bomen vernield waren. Bovendien werd ook een opbindpaal naast zo’n boom doormidden geslagen. Het is nu wel overduidelijk dat het om vandalisme gaat. Dit is echt schandalig. Weet je, dat er na een nieuwjaarsnacht door dronken feestvierders iets vernield wordt; dat zou je nog kunnen vatten. Maar hier gaat het om een geplande actie en dat is toch een heel ander verhaal.” Ook burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) vindt dit vandalisme een zorgelijke zaak. “Uiteraard gaat onze milieudienst aangifte doen en we gaan ook bekijken of we de bomen kunnen vervangen”, aldus de Breese burgemeester. “Maar dit soort vandalisme baart me toch zorgen: wie haalt het in zijn hoofd om zoiets te doen? We gaan deze zaak zeker verder laten onderzoeken en op opvolgen.”