Deken Bart Coenegrachts verlaat Bree en wordt bisschoppelijk vicaris

Bree - Na zeven jaar deken in Bree te zijn geweest, verhuist eerwaarde heer Bart Coenegrachts vanaf begin maart naar Hasselt. Daar wordt hij bisschoppelijk vicaris voor vorming en adjunct-vicaris van de parochies. In het dekenaat Bree wordt hij opgevolgd door huidig vicaris Jaak Janssen.

Precies zeven jaar geleden werd eerwaarde heer Bart Coenegrachts (53) in de Sint-Michielskerk aangesteld als pastoor-deken van Bree. Het dekenaat Bree omvat de parochiefederaties Bocholt, Bree en Meeuwen-Gruitrode. Coenegrachts volgde toen deken Mathieu Tielens op en het was zijn eerste opdracht als parochieherder. Daarvoor was Coenegrachts -tot priester gewijd op 14 juli 1991- eerst twaalf jaar lang docent en geestelijk directeur aan het Seminarie van Hasselt en daarna vier jaar één van de vormingsverantwoordelijken in het Johannes XXIII-seminarie van Leuven. In 2003 werd hij verantwoordelijk voor de roepingenpastoraal in heel het Vlaamse land. Nu wordt hij dus door bisschop Patrick Hoogmartens gevraagd om vicaris te worden. “Een vicaris is zowat de naaste medewerker van de bisschop”, aldus Coenegrachts. “Momenteel zijn er drie vicarissen actief. Ik ga me de komende tijd bezighouden met de departementen vorming en parochiaal werk. Het is dus vrij waarschijnlijk dat ik ook in de toekomst nog met het dekenaat Bree maken krijg. Ik verlaat Bree trouwens met pijn in het hart, want ik heb me hier altijd bijzonder goed gevoeld en werd vanaf de eerste dag heel hartelijk ontvangen.” In Bree wordt Coenegrachts op zijn beurt opgevolgd door huidig vicaris-generaal Jaak Janssen (67). Janssen is momenteel nog bevoegd voor evangelisatie, vorming en onderwijs en is afkomstig uit Kinrooi.