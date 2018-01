Beverburcht en dam in de maak rond vispaaiplaats in Beek

Bree - De Europese bever is flink in opmars in onze provincie. Er werden de afgelopen tijd al vijf beverdammen geteld in de Bosbeekvallei: de langste beverdam van Vlaanderen (35 meter) ligt trouwens in Opglabbeek. Nu is de bever ook opgedoken in Bree: in een vispaaiplaats langs de Zuid-Willemsvaart worden voorbereidingen betroffen om een burcht te bouwen.

Rond de vispaaiplaats in deelgemeente Beek, vlak bij de brug over de Zuid-Willemsvaart, is overduidelijk een bever, of een beverfamilie, aan de slag: meerder bomen vertonen knaagsporen en enkele exemplaren gingen al tegen de vlakte. “Zo’n vispaaiplaats is inderdaad een mooie locatie voor bevers om zich te vestigen”, vertelt Joris Vandervelden van Natuurpunt. Beroepshalve werkt Vandervelden bij het Agentschap Natuur en Bos. “Je hebt hier rustig en stabiel water en er is weinig stroming. De paaiplaats wordt omgeven door een groot gebied met veel water: de ideale habitat voor een bever. Je mag er zeker van zijn dat een bever, of een beverfamilie, hier een gebied aan het afbakenen is. Een bever eet trouwens uitsluitend plantaardig materiaal: hij komt dus zeker niet voor de vissen naar de paaiplaats. Het is al meer dan 10 jaar geleden dat er nog een bever gesignaleerd werd in Bree, maar in de buurt van het Smeetshof in Bocholt zijn ook bevers actief. Mogelijk werd die familie te groot: dan worden er enkele dieren verstoten en die moeten dan hun eigen leefgebied gaan opzoeken en inrichten. Dat doen ze door onder meer een burcht (een nest met verschillende kamers en diverse ingangen onder water, nvdr) en een dam te bouwen.” Momenteel zijn er in heel Vlaanderen ongeveer 140 beverfamilies actief. “De bevers, hun dammen, burchten en hun hele leefgebied zijn beschermd”, aldus Vandervelden. “En dat zowel door de Belgische als door de Europese regelgeving. Je mag deze dieren dus niet verstoren. Bevers zorgen voor meer variatie en biodiversiteit en zijn op die manier goed voor het ecosysteem. Alleen als ze voor overlast zorgen, bijvoorbeeld omdat ze door hun dammen voor wateroverlast dreigen te zorgen, mogen er maatregelen genomen worden. ”