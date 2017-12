Hartverwarmende hapjes en drankjes

Bree - Ook dit jaar waren de leden van de Lions Club Brueghel en de Ronde Tafel Bree present op de Breese jaarmarkt.

In een grote tent op het Vrijthof konden de marktgangers terecht voor hartverwarmende drankjes en hapjes. De opbrengst gaat naar een goed doel uit de regio. Louis Vreys is de voorzitter van de sociale commissie die hierover beslist: “We moeten de knoop nog doorhakken, maar binnenkort hopen we een lokale vereniging blij te maken met een mooie cheque: dat moet wel lukken, want de warme en geestrijke dranken vloeien hier rijkelijk."