Stratenloop in de kerstsfeer: Kerstcorrida

Meeuwen-Gruitrode / Bree - Deze stratenloop in het centrum van Meeuwen is uitgegroeid tot een topevenement voor zowel de topsporter, de recreant als de toeschouwer.

Loopwedstrijden voor groot en klein doorheen het centrum van Meeuwen worden georganiseerd vanaf 18 uur. Er wordt een kerstpakket voorzien voor iedere deelnemer die in kerstsfeer verkleed deelneemt. Het hele gebeuren gaat door in een gezellige kerstsfeer met livemuziek, niet alleen in de feestzaal in ’t Heem, maar ook langsheen het verlichte parcours doorheen het centrum van Meeuwen. Woensdag 27 december vanaf 17 uur in 't Heem in Meeuwen.