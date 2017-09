Kermis en folklore

Bree - Dit weekend wordt het centrum van Bree ter gelegenheid van de kermis omgetoverd tot een heus pretpark: iets meer dan 40 attracties kunnen uitgeprobeerd worden.

“Op maandag 2 oktober organiseert men een gezinsdag om de kermis af te sluiten”, vertelt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). “Dan bieden de attractiehouders extra kortingen aan. Voor het eerst staat de kermis ook voor een deel op de vernieuwde Grauwe Torenwal.” Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de ‘Geitenboeren van de Nieuwstad’ op kermismaandag 2 oktober ook hun geitenmarkt. Kleine vriendengroepen overkleden zich daarbij en geven hetzelfde tenue ook aan een geit: met die geiten trekt men eerst in stoet door het centrum en daarna worden de diertjes, én hun begeleiders, gekeurd. Vanaf 7.30 uur verzamelen de Geitenboeren in de tent op de Nieuwstad met spek en eieren. Om 9.30 vertrekken ze in stoet, met alle geiten, aan de lagere school de Vuurvogel (Grauwe Torenwal) en trekt men onder begeleiding van de Vlègeband door de binnenstad. Om 10.30 begint de geitenkeuring en om 14 uur is er een optreden Iron Foundation.